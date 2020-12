WP Moto Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

elektromobilność + 3 ekologiarowerskuter Artykuł Sponsorowany wczoraj (16:47) Artykuł sponsorowany Expom S.A. Elektrycznie i Ekologicznie. Czyli jakie nowości pojawiły się na rynku rowerów i skuterów elektrycznych? Nie da się ukryć, że pojazdy elektryczne zdobywają coraz większa rzeszę zwolenników. W przeciwieństwie do spalinowych, pojazdy te są dużo tańsze w eksploatacji a także przyczyniają się do Eko-stylu jaki teraz możemy zaobserwować. Elektrycznie i Ekologicznie. Czyli jakie nowości pojawiły się na rynku rowerów i skuterów elektrycznych? Źródło: materiały partnera Firma Expom S.A. korzystając z wieloletniego doświadczenia w biznesie podąża za najbardziej postępowymi trendami mody które bazują na ekologicznych i oszczędnych rozwiązaniach w życiu codzienny. Dlatego w Firmie powstał dział zajmujący się Odnawialnymi Źródłami Energii. W tematykę naszej nowej działalność idealnie wkomponowuje się tematyka pojazdów zasilanych w 100% energia elektryczną. Rosnące zainteresowanie i trendy na eko-życie spowodowały pojawienie się na rynku wielu propozycji wśród rowerów elektrycznych. Konkurowanie z potentatami w tej dziedzinie, jest nie lada wyzwaniem. To właśnie ta grupa produktowa, charakteryzuje się, coraz większym pożądaniem wśród zwolenników ekologicznych rozwiązań. Wśród rowerów jakie dostępne są na naszym rynku możecie Państwo zakupić rowery szosowe, miejskie czy MTB. materiały partnera Źródło: materiały partnera NIETUZINKOWY W KAŻDYM CALU Nasza Firma od zawsze cechowała się innowacyjnymi rozwiązaniami i wyróżniała się swoim produktem na rynku nie tylko polskim ale również zagranicznym. I Tak też jest w tym przypadku. Chcieliśmy znaleźć coś wyjątkowego dla naszych klientów. Produkt, który nie tylko będzie idealnym rozwiązaniem ekologicznym ale również będzie praktyczny i niepowtarzalny w swym wyglądzie. Wyjątkowy produkt, jaki chcielibyśmy Państwu przedstawić to rower o nietuzinkowym stylu i parametrach w wysokim standardzie. THUNDER BICYCLE. Przypominający motor w stylu chopper. Wyróżnia go nienaganny wygląd, wykończenie w najwyższym standardzie i niepowtarzalne wrażenia podczas jego użytkowania. Samsung, , Tektro i Shimano, to marki, których komponenty tworzą ten niezwykły egzemplarz roweru. Thunder posiada aluminiową ramę , a pozycja za kierownicą jest wyjątkowa wygodna. Rower idealnie nadaje się zarówno do wycieczek po górzystych terenach jak i w zgiełku miasta. Maksymalną prędkość jaką osiąga ten model to 25km/h. Posiada pięć biegów, które używamy w zależności od wielkość energii elektrycznej jaka ma nas wspomagać podczas fascynującej przejażdżki. SKUTER DLA GASTRONOMII Branża gastronomiczna, to różnorodny wachlarz ofert, dla nich również przygotowaliśmy coś wyjątkowego. Jedyny na rynku elektryczny skuter FOOD DELIVERY SCOOTER. Na pierwszy rzut oka, można by rzec, że nie wyróżnia go nic wśród innych skuterów. Otóż nic bardziej mylnego. Skuter oprócz mocnego i dynamicznego silnika o mocy 3000W firmy BOSCH, baterii SAMSUNGA o pojemności 50Ah, posiada podgrzewany pojemnik na jedzenie, który pozwoli dostarczać na miejsce ciepłe posiłki do klientów, a także maksymalny załadunek do 200kg. Warto wspomnieć, że skuter elektryczny jest znacznie tańszy w eksploatacji niż pojazdy spalinowe. Co generuje dla przedsiębiorstwa oszczędności i szybszy zwrot inwestycji. FOOD DELIVERY SOOTER to zupełnie innowacyjne rozwiązanie dla firm, które chcą być zdecydowanymi pionierami w swojej branży. Skuter doskonale sprawdzi się również, w przedsiębiorstwach i instytucjach, które w codziennym funkcjonowaniu posiadają potrzebę przewożenia części, poczty czy innych elementów. Trzeba pamiętać, że pojazd taki będzie mógł wjeżdżać do stref zakazanych dla pojazdów spalinowych, a ładowanie baterii może się odbywać w dowolnym miejscu z zasilaniem sieciowym 230V. Zdecydowanie jest to produkt warty uwagi. Wyróżnia się nie tylko bardzo dobrymi parametrami ale również spójnym i schludnym design, który każda firma może dopasować pod własną markę i branding firmowy -dodaje Marta Suszyńska, specjalista ds. sprzedaży i marketingu w Firmie EXPOM S.A OFERTA DLA KAŻDEGO Chcieliśmy aby nasz oferta była na tyle bogata aby każdy, mógł znaleźć coś dla siebie, dlatego też w naszej ofercie znajdą Państwo rowery i skutery elektryczne miejskie czy też hulajnogi. I tutaj również, zdecydowaliśmy się na poszerzenie naszego asortymentu o hulajnogi wyczynowe. Są dynamiczne, wytrzymałe i stabilne. Znajdziecie również Państwo quady i pojazdy zwane boogy, które sprawią frajdę każdemu dziecku- przedstawia Marta Suszyńska Firma EXPOM S.A. z uwagi na dynamiczny rozwój postanowiła utworzyć samodzielną nazwę dla działu. Tym sposobem jeśli szukasz oferty, będzie ona znana pod nazwą EXPOM ECO-ENERGY. Działalność jaką prowadzi spółka, to nie tylko pojazdy. Warto wspomnieć, że obszar działalności to również kompleksowa obsługa instalacji fotowoltaicznych, nowoczesnych systemów ogrzewania, tj. pompy ciepła czy folie grzewcze, kompletne systemy do zbierania wody deszczowej a także energooszczędne i ekologiczne oświetlenie zarówno dla domu jak i przemysłu. Artykuł sponsorowany Expom S.A.