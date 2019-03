Dzięki zmianom na rynku rośnie dostępność popularnych aut miejskich.

2018 rok to rekordowy okres dla branży motoryzacyjnej w Polsce. W naszym kraju zarejestrowano niemal 1,6 miliona aut. To najlepszy wynik, jaki kiedykolwiek osiągnął nasz rynek! Aż 1/3 (532 tysiące) to samochody nowe tzw. "z salonu".

Tak dobre rezultaty, to w dużej mierze zasługa klientów instytucjonalnych - firm posiadających własne floty samochodowe. W tym gronie znajdują się spółki zajmujące się wynajmem długoterminowym, które zakupiły niemal 82 tysiące pojazdów. Co wpływa na tak dobre wyniki?

-Dane Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów jednoznacznie wskazują, że rok 2018 był najlepszym w historii wynajmu długoterminowego samochodów w Polsce. Oszczędności w porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań, stałe koszty związane z finansowaniem i kompleksową obsługą pojazdów oraz po prostu wygoda, to zalety wynajmu długoterminowego - komentuje Grzegorz Szymański, Prezes Zarządu Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów.

Jeśli chodzi o udział w rynku poszczególnych segmentów aut, to na czele znajdują się małe SUV-y, których w zeszłym roku sprzedano aż 151 986 sztuk. My postanowiliśmy przyjrzeć się innej grupie - małym autom miejskim. Trzy podgrupy (mini, mini plus i małe), na których się skupiliśmy osiągnęły sprzedaż na poziomie 106 601 sztuk. To aż 20 procent udziału w ogólnym wyniku.

Jak wyglądają szczegółowe wyniki sprzedaży małych aut? Oto zestawienie:

Małe auta miejskie to, rzecz jasna, najtańszy segment w zestawieniu. Ceny nowych egzemplarzy w podstawowej konfiguracji mieszczą się w przedziale 30 – 50 tysięcy złotych. To relatywnie niewiele. Trzeba jednak pamiętać, że eksploatacja fabrycznie nowych modeli samochodów powoduje duże spadki wartości w niedługim czasie. Jak uniknąć strat? Rozwiązaniem zarówno dla klientów indywidualnych, jak i firm może być wspomniany wynajem długoterminowy.

- Długoterminowy wynajem samochodu to jeden z najbardziej ekonomicznych i wygodnych sposobów korzystania z nowego auta. Nie dotyczą nas koszty utraty wartości pojazdu, ubezpieczenia czy serwisu. Dostajemy wybrane nowe auto, w pełni bezpieczne i zaawansowane technologicznie, które możemy zmieniać co 2-3 lata – komentuje Michał Knitter, współzałożyciel i wiceprezes Carsmile – firmy zajmującej się długoterminowym wynajmem aut na abonament.

Jak w praktyce wygląda cały proces na przykładzie firmy Carsmile? Na stronie firmy klient wybiera interesujący go model, jego konfigurację, wyposażenie, okres trwania umowy i wysokość miesięcznej raty. Po podpisaniu umowy (można to też zrobić on-line, udzielając zgody smsem) wybrane auto jest przygotowywane do odbioru lub - co niezwykle wygodne - do dostarczenia go pod wskazany adres.

Czas oczekiwania zależy od wybranego modelu i jego wyposażenia. Pod tym względem usługodawca zapewnia pełną swobodę, ponieważ w ofercie znajduje się aż 500 modeli 30 najpopularniejszych marek, które można dowolnie konfigurować. Od momentu otrzymania samochodu, klienta obowiązuje stała miesięczna rata, w której uwzględnione są już takie koszty jak ubezpieczenie, serwis i dwa komplety opon wraz z ich co sezonową wymianą. Do stałego abonamentu doliczyć należy opłatę za realnie przejechane kilometry.

Brzmi wygodnie, ale jak wyglądają realne koszty? Sprawdziliśmy wybrane modele wymienionych już wcześniej popularnych aut miejskich i przyjrzeliśmy się opłatom.

Fiat 500:miesięczna opłata – 522 zł, opłata za przejechany kilometr – 13 gr.

Renault Clio: miesięczna opłata – 593 zł, opłata za przejechany kilometr – 15 gr.

Opel Corsa: miesięczna opłata – 606 zł, opłata za przejechany kilometr – 18 gr.

Skoda Citigo:miesięczna opłata – 617 zł, opłata za przejechany kilometr – 15 gr.

Skoda Fabia: miesięczna opłata – 690 zł, opłata za przejechany kilometr – 8 gr.

Mamy możliwość samodzielnego ustawienia wysokości raty, zmieniając wersję wyposażenia, długość obowiązywania umowy (od roku do pięciu lat) czy ustalając wielkość wkładu własnego. Biorąc pod uwagę to, że koszty są stałe i nie interesuje nas zmieniający się rynek ubezpieczeń oraz to, czy nagle pojawi się potrzeba naprawy, klient otrzymuje spokój i wygodę w użytkowaniu.

