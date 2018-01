Drogówka w akcji. Pościgi, strzały ostrzegawcze i atak gazem łzawiącym

To była ciężka noc dla policjantów drogówki. W Krakowie pijany kierowca chciał staranować funkcjonariusza. We Wrocławiu taksówkarz zaatakował policjantów gazem łzawiącym.

We wtorek po godzinie 23 krakowscy policjanci zauważyli samochód, który jechał bez świateł. Kierowca opla nie zatrzymał się na wezwanie. Próbował przejechać funkcjonariusza. Wówczas policjanci oddali strzały ostrzegawcze - informuje rmf24.pl.

Pościg na Zamojszczyźnie

Agresywny taksówkarz

Ciężką noc mają za sobą także policjanci z Wrocławia. Około godziny pierwszej w nocy z wtorku na środę chcieli zatrzymać do rutynowej kontroli kierowcę taksówki. Ten jednak zlekceważył ich polecenia. Funkcjonariusze ruszyli za nim w pościg - informuje gazetawroclawska.pl.

W końcu udało się obezwładnić i zatrzymać agresywnego kierowcę. Mężczyzna dziwnie się zachowywał, krzyczał. Przewieziono go do szpitala na obserwację. Na razie nie wiadomo czy mężczyzna był pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Pobrano mu krew do badań.