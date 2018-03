Chińska elektronika pokona każde auto. Złodzieje aut upodobali sobie prosty sposób na kradzież

Butelka, kartka papieru, laptop albo elektronika w niepozornej walizce. Złodzieje wykorzystują proste metody, by kraść auta za setki tysięcy złotych. Czy można się przed nimi uchronić?

System bezkluczykowy ułatwia pracę złodziejom (WP.PL)

Spadająca cena elektronicznych gadżetów sprawiła, że prawie każdy nowy samochód można otworzyć urządzeniem za mniej niż 1 proc. wartości czterech kółek. Niektórzy złodzieje stają się jeszcze bardziej zuchwali. Wykorzystując butelki lub puszki są w stanie odjechać pojazdem na oczach właściciela. Auto w ciągu kilku godzin trafia do mechanika, gdzie jest rozbierane na części.

Najczęściej z ulic znikają samochody grupy VAG – Volkswageny, Audi, Seaty, Skody – z racji z współdzielenia części pomiędzy markami oraz gigantycznego popytu na tanie podzespoły. Audi A4 i A6 są najczęściej sprowadzanymi autami zza granicy ostatnich miesięcy, Skoda Octavia z kolei okupuje pierwsze miejsca w rankingu rejestracji nowych pojazdów. W Warszawie ponad połowa skradzionych aut należy z kolei do marek japońskich. Mazdy i Hondy znikają z ulic z racji wyjątkowo drogich oryginalnych części.

Wystarczy złapać za klamkę

O ile części kosztują majątek, elektronika do kradzieży staniała. Wystarczy moduł zamówiony z Chin za równowartość lepszego obiadu w restauracji, by otworzyć i odjechać każdym samochodem z systemem bezkluczykowym. Potwierdziły to badania organizacji ADAC na ponad stu modelach. Zasada działania jest prosta i polega na wzmocnieniu sygnału kluczyka.

- Jeden ze złodziei chwyta za klamkę auta, a drugi podchodzi pod ścianę lub drzwi pomieszczenia, w którym jest właściciel samochodu. Kluczyki najczęściej znajdują się na tyle blisko, że złodzieje łatwo przechwytują sygnał i po kilku minutach odjeżdżają samochodem. Do kradzieży takich dochodzi najczęściej w nocy, na osiedlach domów jednorodzinnych czy z zabudową segmentową - mówi mł. asp. Magdalena Szust z zespołu prasowego KWP w Katowicach.

Jeśli na celowniku znalazło się nieco starsze auto, trzeba wyłamać zamek i podłączyć laptopa pod złącze OBD. W niektórych modelach nie trzeba nawet dostawać się do środka, gdyż wiązka poprowadzona jest pod plastikową osłoną nadkola.

Najbardziej zuchwałą metodą jest tan na butelkę lub puszkę. Przedmioty umieszczane są w okolicach nadkola i wydają niepokojące dźwięki przy ruszeniu. Kierowca zostawia uruchomione auto i wysiada z niego, by sprawdzić źródło dźwięku. Wtedy złodziej wsiada do pojazdu i odjeżdża. Tracimy wtedy nie tylko auto, ale też najczęściej portfel i telefon. Alternatywą dla butelki jest kartka papieru przylepiona do tylnej szyby.

Jak się chronić? Oprócz odrobiny rozsądku w przechowywaniu kluczyków w miejscu publicznym, zabezpieczenie auta wymaga znajomości metod złodziei. Wzmacniacze sygnału poddadzą się, jeśli kluczyki umieścimy z dala od drzwi wejściowych lub w specjalnym etui. Najlepszym sposobem – polecanym przez policję – jest umieszczenie w samochodzie mechanicznej blokady skrzyni biegów lub montaż przełącznika odcinającego zapłon. Złodziej nie będzie tracił czasu na szukanie rozwiązania. W 2017 roku z ulic zniknęło 10 240 samochodów. Z jednej strony to dobra wiadomość, bowiem jest to wynik mniejszy niż w 2016 roku. Z drugiej strony tylko 20 proc. sprawców zostaje ustalonych. Nie oznacza to, że auto od razu wraca do właściciela. Często już go po prostu nie ma.

