Ceny OC w Polsce 2021 – dobre wiadomości dla kierowców

Rok 2020 był łaskawy dla kierowców, jeśli chodzi o ceny OC

Choć 2020 rok był bardzo trudny, dla kierowców okazał się on niezwykle łaskawy. Jak się okazuje, ceny OC już w 2020 roku utrzymywały się na bardzo stabilnym poziomie, a właściciele pojazdów nie mieli powodów do narzekań. Sytuacja na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych była bardzo dobra – choć jednocześnie sporo zawirowań miało miejsce, jeśli chodzi o ubezpieczenia turystyczne czy na polisy zdrowotne. Powodem tego była oczywiście rozprzestrzeniająca się pandemia koronawirusa, z powodu której wprowadzono zakaz podróżowania, a wiele osób zaczęło zastanawiać się nad zakupem ubezpieczenia zdrowotnego.

Wróćmy jednak do kwestii ubezpieczeń komunikacyjnych. W końcu to ona jest tym, co najbardziej interesuje kierowców – szczególnie, jeśli już niedługo wygasa ich aktualna polisa OC.

Średnie ceny składek OC w 2020 roku

Ubezpieczenie których marek pojazdów kosztowało najmniej w 2020 roku?

Oszczędni kierowcy jeszcze przed zakupem samochodu zastanawiają się nad tym, ile będzie kosztowało obowiązkowe ubezpieczenie. I słusznie – w wielu przypadkach bowiem marka pojazdu ma ogromny wpływ na to, jaka będzie cena polisy. Towarzystwa ubezpieczeniowe stosują różnego rodzaju algorytmy, pozwalające na wyliczenie składki OC przy jednoczesnym obniżeniu ryzyka. Uwzględniają między innymi wiek, doświadczenie za kierownicą, miejsce zamieszkania, spowodowane stłuczki czy markę pojazdu. No właśnie – właściciele jakich marek mogli liczyć na najtańsze OC w 2020 roku? Oto kilka przykładów:

Ceny OC w Polsce w marcu 2021 – czego mogą spodziewać się kierowcy?

Z danych Porówneo wynika, że średnia cena za ubezpieczenie OC w 2021 roku wynosi 558 zł. Jest to zatem aż o 59 zł mniej niż w 2020 roku. Mężczyźni na początku 2021 roku płacili średnio 553 zł, czyli o 61 zł mniej niż w 2020 roku. Kobiety natomiast płaciły za OC średnio 572 zł. Jest to zatem aż o 68 zł mniej niż w roku ubiegłym.

Eksperci nie mają jednak pewności co do tego, czy ceny nadal będą się obniżać, czy utrzymają się na tym poziomie. Prawdopodobnie jednak w najbliższym miesiącach kierowcy nie muszą obawiać się wzrostów cen.

Które samochodu są najdroższe w ubezpieczniu?

Czy kierowcy powinni przygotować się na wzrost cen OC w 2021 roku?

Jeśli chodzi o ubezpieczenia komunikacyjne, sytuacja w 2021 roku wydaje się bardzo stabilna i nic nie wskazuje na to, że ceny wzrosną. To bardzo dobra wiadomość dla kierowców, którzy chcą oszczędzić na OC i nie chcą przepłacać za obowiązkowe ubezpieczenie. Oczywiście należy pamiętać, że sytuacja gospodarcza jest bardzo niestabilna i przez cały czas jest bardzo trudna, dlatego na ten moment trudno cokolwiek przewidywać. Niemniej jednak wzrostów cen spodziewać należy się raczej w zakresie ubezpieczeń turystycznych, zdrowotnych i ubezpieczeń na życie.

Ceny OC w Polsce w 2021 roku – podsumowanie

Jak widać, kierowcy mają powody do zadowolenia, ponieważ zarówno 2020 rok, jak i 2021 rok, nie przyniosły wzrostu cen ubezpieczenia OC. Co więcej, początek roku 2021 pokazuje, że ceny zaczynają powoli spadać. Warto również pamiętać o tym, że istnieje wiele sposobów na oszczędzenie na OC, a najskuteczniejszym z nich jest korzystanie z kalkulatora OC. To proste narzędzie pozwala na porównanie cen ubezpieczenia w różnych firmach ubezpieczeniowych, a tym samym – na wybór najtańszego OC na rynku. Istnieje więc spora szansa, że dzięki kalkulatorowi OC można łatwo znaleźć OC, którego cena będzie nawet niższa niż średnia cena polisy – a to z pewnością ucieszyłoby każdego kierowcę.