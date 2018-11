Brelok może uratować ci życie, warto mieć go w aucie

Jesienne warunki pogodowe to spore wyzwanie dla wielu kierowców, zwłaszcza tych niedoświadczonych. W deszczu czy mgle nietrudno o kolizję, a w razie poważniejszego wypadku warto mieć ze sobą coś, co pomoże wydostać się z auta.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Niewielki gadżet może uratować życie kierowcy (Shutterstock.com)

Poręczny brelok kosztuje zaledwie kilkadziesiąt złotych, a może uratować ci życie. Choć jest stosunkowo niewielki, pomieści wszystkie narzędzia, które warto mieć przy sobie podczas kolizji.

Zawsze pod ręką

Sprzęt przeznaczony do pomocy w kryzysowych sytuacjach powinien być przede wszystkim niezawodny i wykonany z wysokiej jakości materiałów. Wielofunkcyjne narzędzie bezpieczeństwa powinno być również łatwe i szybkie w obsłudze, by podczas kolizji nie marnować cennego czasu. Gadżet jest tak skonstruowany, że użycie wszystkich jego elementów to kwestia sekund.

Dzięki zamontowanemu kółku możesz przymocować brelok do kluczy, co sprawi, że podczas jazdy samochodem będziesz doskonale wiedzieć, gdzie się znajduje i złapiesz za niego w kryzysowym momencie. Zestawy są również wyposażone w klips, dzięki któremu możesz przymocować brelok tam, gdzie chcesz – do paska, kieszonki koszuli czy w przypadku kobiet w widocznym miejscu w torebce.

Błyskawiczny zbijak i ostrze do pasów

W wyniku wypadku często dochodzi do zablokowania drzwi. Jeśli zawiedzie również system otwierający boczne szyby, kierowca i pasażerowie są praktycznie uwięzieni w środku i muszą czekać na pomoc z zewnątrz. Mając do dyspozycji specjalny brelok, można użyć go jako zbijaka do szyb. Nie wymaga to od użytkownika wiele umiejętności, wystarczy docisnąć urządzenie do szyby na tyle mocno, by znajdujący się wewnątrz skobel odskoczył, zmieniając siłę nacisku na uderzenie, które bez problemu strzaska szkło. Największą zaletą jest to, że użycie go nie wymaga wymachu, co ma kluczowe znaczenie w ciasnym aucie lub w przypadku uszkodzenia ręki.

123RF Podziel się

Breloczek o długości około 7,5 cm i szerokości nieco ponad 4 cm wyposażono również w ostrze przeznaczone do cięcia pasów bezpieczeństwa. Oczywiście jest ono ulokowane w sposób, który wyklucza przypadkowe użycie czy skaleczenie się w sytuacjach stresowych. By się do niego dostać, należy wyszarpnąć kolorową część z klipsem i sprzączką do kluczy. Wysoka jakość metalu i bezpieczne zamknięcie sprawi, że nożyk prędko się nie stępi, a dzięki dużej ostrości przetnie wzmocnione pasy bezpieczeństwa jak kartkę papieru.

Sprzęt do jazdy nocnej