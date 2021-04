Artykuł sponsorowany

Alkomat - kontrola trzeźwości w zasięgu ręki

Spożywanie alkoholu to tradycyjnie towarzyszy nam podczas takich okazji jak Święta, Sylwester, Karnawał czy spotkania rodzinne. Zakrapiane biesiady to po prostu element tradycji. Równie chętnie sięgamy po alkohol podczas letnich przyjęć grillowych oraz wypadów nad wodę. Dlatego jeśli jesteś kierowca, warto, abyś miał możliwość zbadania poziomu alkoholu we krwi. Najlepiej zawsze pod ręką.

Alkomat - kontrola trzeźwości w zasięgu ręki Źródło: Pixabay